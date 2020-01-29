AIU рекомендовал приостановить выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса
Совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановить выдачу спортсменам из России разрешений на участие в международных соревнованиях под нейтральным статусом.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Как отмечается в пресс-релизе AIU, данные меры должны продлиться до тех пор, пока не будут определены санкции против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Напомним, что среди возможных способов наказания отечественного спорта рассматривалось и исключение ВФЛА из World Athletics.