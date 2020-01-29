ВФЛА могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций

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Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) сделал громкое заявление относительно Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.

В AIU отметили, что ВФЛА может быть исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Незадолго до этого сообщалось, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций не смогла приступить к рассмотрению вопроса допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Причиной данной ситуации стал тот факт, что ВФЛА до сих пор не предоставила ответы на предъявленные обвинения по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Напомним, что в ноябре 2019 года AIU вынес решение о временной дисквалификации главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования. Утверждалось, что Лысенко пропустил несколько внесоревновательных тестов, позже спортсмен предоставил документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств. Таким образом, AIU уличила чиновников в покрывательстве атлетов.

Ранее сообщалось, что под подозрение WADA попало почти 300 россиян.