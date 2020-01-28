В «Локомотиве» прокомментировали исковое заявление к Геркусу

Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью московского «Локомотива», высказался по поводу искового заявления, который клуб подал в Московский арбитражный суд в сторону экс-директора Ильи Геркуса, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что «железнодорожники» рассчитывают взыскать с бывшего главы клуба 144,6 млн рублей.

«После мены руководства был проведет аудит, по результатам которого был сформирован перечень вопросов предыдущим директорам клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», — рассказал Брейдо.

Ранее сообщалось, что стала известна дата проведения перевыборов главы Российской премьер-лиги (РПЛ).