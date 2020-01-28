Теннисистка Павлюченкова призналась в любви к трудным матчам

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что в последнее время полюбила трудные матчи, передает gotennis.

Спортсменка принимает участие в турнире Australian Open, где в матче 1/8 финала одолела представительницу Германии Анджелик Кербер. За право сыграть в полуфинале соревнований она поборется с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.

«Сейчас получаю больше удовольствия от игры, полюбила трудные матчи. Не скажу, что раньше плохо играла, но сейчас я полюбила теннис», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова довольна своей игрой во встрече с Кербер на Australian Open.