НБА выступила с официальным заявлением после гибели Коби Брайанта

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер выступил с официальным заявлением после гибели экс-баскетболиста Коби Брайанта, передает пресс-служба Лиги.

Личный вертолет игрока разбился в горах на юге Калифорнии.

«Семья НБА опустошена трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джанны. В течение 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью победе», — заявил Сильвер.

Изначально СМИ информировали о пяти погибших, включая самого игрока и его 13-летнюю дочь Джанна. Однако появились сведения, что в общей сложности на борту вертолета находились девять человек, никто из них не выжил.

Ранее полиция назвала точное число жертв, погибших вместе с Коби Брайантом.