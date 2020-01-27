Полиция назвала точное число жертв, погибших вместе с Коби Брайантом
Полиция назвала точное число жертв, которые погибли в результате крушения вертолета, принадлежавшего легендарному игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту, сообщает Sportbox.
Изначально СМИ информировали о пяти погибших, включая самого игрока и его 13-летнюю дочь Джанна. Однако появились сведения, что в общей сложности на борту вертолета находились девять человек, никто из них не выжил.
Появилась информация, что в вертолете находилась девочка, которая играет вместе с дочерью Брайанта в одной баскетбольной команде, и ее родитель. Личности других погибших пока не установлены.
Ранее сообщалось, что МОК отреагировал на гибель Коби Брайанта.