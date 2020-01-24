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Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы — 2020, передает Sport24.

За две программы российский фигурист получил 272,89 балла. Стоит отметить, что второе место европейского первенства досталось еще одному представителю России — Артуру Даниеляну (246,74 балла). Замкнул тройку лидеров грузинский спортсмен Морис Квителашвили (246,71 балла).

«Душа плачет от счастья. Безумно рад, внутри меня фейерверк. Для меня это великий день, победа над собой», — заявил Алиев.

Ранее сообщалось, что Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию.