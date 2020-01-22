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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с тем, что организация была дисквалифицирована, она не имеет право выполнять сбор анализов крови, связанных с программой биологического паспорта атлета. Решение будет действительно вплоть до дисциплинарного разбирательства.

Напомним, что 9 декабря, исполком принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом. 19 декабря наблюдательный совет отечественного агентства вынес рекомендацию общему собранию членов РУСАДА не соглашаться с санкциями. А позже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) будут участвовать в споре WADA и РУСАДА.