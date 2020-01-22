«Челси» упустил победу над «Арсеналом»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Челси» в родных стенах ирал с «Арсеналом».

Лондонское дерби на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилось со счетом 2:2. На голы Жоржиньо и Сесара Аспиликуэты гости ответили точными ударами в исполнении Габриэла Мартинелли и Эктора Бельерина.

Стоит отметить, что в первом тайме красную карточку получил защитник «канониров» Давид Луиз.

Как итог, «Челси» с 40 очками остается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, тогда как «Арсенал» (30) занимает десятую строчку.

Чемпионат Англии — 24-й тур

«Челси» — «Арсенал» — 2:2

Голы: 1:0 — Жоржиньо – 28' (пен), 1:1 — Мартинелли – 63', 2:1 — Аспиликуэта – 84', 2:2 — Бельерин – 87'.

Удаления: нет / Давид Луис – 26'.

Ранее сообщалось, что форвард «РБ Лейпциг» Вернер хочет перейти в «Ливерпуль».