Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

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Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Олимпийских игр.

В полуфинальной встрече российские спортсмены одержали разгромную победу над командой Финляндии. Встреча завершилась со счетом 10:1. В составе победителей хет-трик в активе Ивана Мирошниченко, дубли оформили Илья Роговский и Руслан Газизов, также отличились Матвей Мичков, Илья Квочко, Владислав Сапунов. У финской сборной шайбу забросил Йоаким Кемелл.

В финале турнира команда России встретится с хоккеистами из США, которые переиграли канадцев — 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских Игр.

Юношеская Олимпиада. Хоккей. 1/2 финала

Россия — Финляндия — 10:1 (3:0, 3:1, 4:0)