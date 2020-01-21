Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Олимпийских игр.
В полуфинальной встрече российские спортсмены одержали разгромную победу над командой Финляндии. Встреча завершилась со счетом 10:1. В составе победителей хет-трик в активе Ивана Мирошниченко, дубли оформили Илья Роговский и Руслан Газизов, также отличились Матвей Мичков, Илья Квочко, Владислав Сапунов. У финской сборной шайбу забросил Йоаким Кемелл.
В финале турнира команда России встретится с хоккеистами из США, которые переиграли канадцев — 2:1.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских Игр.
Юношеская Олимпиада. Хоккей. 1/2 финала
Россия — Финляндия — 10:1 (3:0, 3:1, 4:0)