Макгрегор назвал Трампа феноменальным президентом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор высказался о президенте США Дональде Трампе.

«Феноменальный президент. Один из лучших в истории страны. Он стоит на плечах своих гигантов-предшественников. Нелегкое у него дело. Особенно в самом начале срока», — написал Макгрегор под постом президента США в Twitter.

Также он поздравил главу государства с днем Мартина Лютера Кинга, который отмечали 20 января.

В ночь на 19 января Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне на турнире UFC 246.

Ранее сообщалось, что Макгрегор заработал почти по $2 млн за каждую секунду боя с Серроне.

Phenomenal President. Quite possibly the USA . Most certainly one of them anyway, as he sits atop the shoulders of many amazing giants that came before him. No easy feet.

Early stages of term also.

Incredible.

Congrats and Happy Martin Luther King Jr. day America ❤️