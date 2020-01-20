Серена Уильямс разгромила россиянку Потапову на старте Australian Open

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Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг стартовавшего Открытого чемпионата Австралии — 2020.

В рамках первого круга отечественная теннисистка крупно уступила Серене Уильямс из США — 0:6, 3:6.

Стоит отметить, что теперь американская спортсменка сыграет с победителем противостояния словенки Тамары Зиданшек против Хан На Лэ из Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Джокович больше всего опасается Медведева.