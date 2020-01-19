Лыжница Непряева стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира

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Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Спортсменка прошла 10 км дистанции за 27 минут 54,5 секунды. Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг (26.49,7), третьей стала ее соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг (+1,06,0).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении российских лыжников в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Лыжные гонки. Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место

Гонка преследования. 10 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 26.49,7;

2. Наталья Непряева (Россия) — +1.04,8;

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +1.06,0.