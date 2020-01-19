Отец Хабиба назвал условия реванша сына против Макгрегора

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап назвал условия реванша сына против ирландца Конора Макгрегора.

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте $100 миллионов. На следующий день после боя с Тони Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш?» — цитирует Нурмагомедова-старшего РИА «Новости».

В ночь на 19 января Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне на турнире UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе.

Нурмагомедову предстоит защитить титул чемпиона UFC в легком весе в бою с представителем США Тони Фергюсоном. Поединок намечен на 19 апреля в рамках турнира UFC 249.

Ранее отец Хабиба заявил, что его сыну абсолютно не интересен реванш с Макгрегором.