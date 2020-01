Российский боец Аскаров одержал первую победу в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в Абсолютном бойцовском турнире (UFC).

27-летний спортсмен принял участие в андеркарде боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Его соперником. был соотечественник Серроне Тим Эллиотт.

Бой длился все три раунда и закончился единогласной победой Аскарова по мнению судей.

Хайлайты боя можно увидеть по ссылке в Twitter.

Всего на счету россиянина 11 побед и одна ничья в ММА.

Not sure how, but Tim Ellliott (+125) survived this SHOT from Askar Askarov...#UFC246 pic.twitter.com/dXGFGZfPyi