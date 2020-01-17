Президент UFC назвал условие для боя Хабиба против Конора

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал условие нового поединка между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает MMA Fighting.

Прошлый бой между спортсменами прошел в октябре 2018 года. Победу одержал российский спортсмен.

«Если Макгрегор победит в эти выходные Дональда Серроне, то он получит шанс сразиться с Хабибом. Все знают, что ирландец ждет этого поединка. Уверен, что мы побьем рекорд по продажам платных трансляций», — сказал Уайт.

Напомним, что Хабиб проведет свой следующий бой 19 апреля. Соперником дагестанца станет американец Тони Фергюсон.

Ранее Макгрегор пообещал нокаутировать Серроне .