Федун раскритиковал идею расширения РПЛ

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Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун раскритиковал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в чемпионате появился четыре дополнительные невыгодные по финансам игры.

«РПЛ провела исследование для способов увеличения доходов клубов. Так вот, одним из худших вариантов был признан процесс включения еще двух команд в розыгрыш турнира. Никакого положительного смысла в этом нет», — заявил владелец самого титулованного клуба страны.

Напомним, что в настоящее время «Спартак» тренируется на сборах в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун рассказал о процессе передачи его в руки болельщиков.