Объявлен бюджет Универсиады в Екатеринбурге
Объявлен бюджет Всемирной летней Универсиады в Екатеринбурге, которая состоится в 2023 году. Он составит порядка 83 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
По его словам, объем частных инвестиций и дотаций со стороны федерального бюджета составит 71 миллиард.
Напомним, что о проведении Всемирных студенческих играх стало известно 2 июля 2019 года после заседания исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о долгах «Тамбова» перед игроками.