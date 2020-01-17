Объявлен бюджет Универсиады в Екатеринбурге

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Объявлен бюджет Всемирной летней Универсиады в Екатеринбурге, которая состоится в 2023 году. Он составит порядка 83 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По его словам, объем частных инвестиций и дотаций со стороны федерального бюджета составит 71 миллиард.

Напомним, что о проведении Всемирных студенческих играх стало известно 2 июля 2019 года после заседания исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о долгах «Тамбова» перед игроками.