Черчесов: мы спланировали график подготовки к Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о графике подготовки к предстоящему чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, процесс занял длительное время, но включил в себя вне необходимые пункты, которые помогут национальной сборной достичь успеха на континентальном первенстве.

«Сыграем в гостях против Швеции специально, так как в группе на Евро-2020 нам играть с двумя скандинавскими странами.

Что касается игры в Москве, то мы еще не приняли окончательное решение по месту проведения игры. Рассматриваем «Лужники», «ВТБ-Арену», «ВЭБ Арену» и «Открытие Арену», — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов рассказал о победе над раком щитовидной железы.