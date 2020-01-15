Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

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Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщают, что старший сын экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова убил свою мать, находясь в невменяемом состоянии, передает РИА «Новости».

Трагедия произошла 13 июня 2019 года в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Тело супруги бывшего спортсмена было обнаружено в ее доме. Сперва главным подозреваемым в убийстве был 15-летний сын Соколова, однако затем обвинили в убийстве его старшего брата. По версии следствия, он убил мать, а затем нанес себе многочисленные ножевые ранения.

«Молодой человек взял нож и нанес им не менее 33 ударов в область шеи своей матери, причинив ей телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в заявлении ведомства.

После этого подросток отправился в комнату 15-летнего брата и нанес ему не менее 20 ударов ножом, а также пытался его задушить. Младший сын Соколова оказал сопротивление и выбежал из дома.

Отмечается, что уголовное направлено в суд для принудительного лечения юноши. В ходе уголовного дела стало известно, что подросток страдает психическим заболеванием и нуждается в лечении.

Ранее сообщалось, что Соколов нанял адвокатов подозреваемому в убийстве матери сыну.