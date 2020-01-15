Месси рассказал об особом соперничестве с Роналду

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что соперничество с бывшим форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду было для него особенным, передает Goal.

Летом 2018 года португалец перешел в туринский «Ювентус».

«Это было особое соперничество, которое сохранится навсегда. Нелегко поддерживать определенный уровень долгое время», — сказал Месси в интервью DAZN.

Аргентинец добавил, что долгое время он и Роналду шли на равных. Он отметил, что для него это соперничество было очень приятным.

Ранее сообщалось, что Роналду обошел Месси по количеству хет-триков.