Месси рассказал об особом соперничестве с Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что соперничество с бывшим форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду было для него особенным, передает Goal.
Летом 2018 года португалец перешел в туринский «Ювентус».
«Это было особое соперничество, которое сохранится навсегда. Нелегко поддерживать определенный уровень долгое время», — сказал Месси в интервью DAZN.
Аргентинец добавил, что долгое время он и Роналду шли на равных. Он отметил, что для него это соперничество было очень приятным.
Ранее сообщалось, что Роналду обошел Месси по количеству хет-триков.