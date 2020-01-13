Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин узнал о дебюте в НХЛ за два дня до игры
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин рассказал о дебюте в лучшей лиге мира. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, о вызове в главную команду он узнал 5 января.
«В «Хартфорде» был выходной день, я проводил время со своей семьей в Нью-Йорке. Мне позвонили 5 января и сказали, чтобы я прибыл в расположение основной команды. А игра была уже 7-го числа», — сказал Шестеркин.
Ранее сообщалось, что новоиспеченный лучший бомбардир в истории «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо получил звание игрока дня в НХЛ.