Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин узнал о дебюте в НХЛ за два дня до игры

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин рассказал о дебюте в лучшей лиге мира. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, о вызове в главную команду он узнал 5 января.

«В «Хартфорде» был выходной день, я проводил время со своей семьей в Нью-Йорке. Мне позвонили 5 января и сказали, чтобы я прибыл в расположение основной команды. А игра была уже 7-го числа», — сказал Шестеркин.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный лучший бомбардир в истории «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо получил звание игрока дня в НХЛ.