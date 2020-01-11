Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
В нем он поднимает темы православия и патриотизма, указывая на то, что суть предыдущей публикации в Instagram была «совсем не триколоре».
Напомним, что резонансный ролик, который спортсмен выложил 9 января, заканчивался надписью: «Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей!».
Ранее Макгрегор заявил, что 18 января он собирается творить магию.