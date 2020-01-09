Украинский экс-игрок «Локомотива» Михалик устроил драку на мини-футболе
Бывший игрок столичного «Локомотива» Тарас Михалик устроил драку на турнире по мини-футболу, который проходил в украинском городе Луцк. Об этом сообщает Sport24.
36-летний футболист после ряда нарушений правил со стороны оппонентов набросился на них, после чего совершил захват за голову. Позже к потасовке присоединились и резервные игроки обеих команд. Арбитр поединка принял решение удалить Михалика с поля.
Напомним, что украинский футболист в 2018 году выиграл чемпионат России.
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