Фигуристка из России получила травмы на репетиции открытия юношеских Игр

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35-летняя российская фигуристка, имя которой не называется, получила серьезные травмы после падения с пяти метров во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Лозанне, сообщает SRF.

Инцидент произошел 7 января на ледовой арене «Malley». Прокуратура проводит расследование.

Церемония открытия юношеской Олимпиады пройдет 9 января. В соревнованиях примут участие 1880 спортсменов из 70 стран. Завершатся Игры 22 января.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка получила переломы позвонков после падения.