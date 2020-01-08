Фигуристка из России получила травмы на репетиции открытия юношеских Игр
35-летняя российская фигуристка, имя которой не называется, получила серьезные травмы после падения с пяти метров во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Лозанне, сообщает SRF.
Инцидент произошел 7 января на ледовой арене «Malley». Прокуратура проводит расследование.
Церемония открытия юношеской Олимпиады пройдет 9 января. В соревнованиях примут участие 1880 спортсменов из 70 стран. Завершатся Игры 22 января.
Ранее сообщалось, что российская гимнастка получила переломы позвонков после падения.