«Рейнджерс» переиграли «Колорадо» благодаря трем очкам Панарина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Крис Крайдер, Мика Зибанеджад, Брэди Шей, Райан Строум и Артемий Панарин. Также в активе российского форварда две голевые передачи.

У гостей шайбы забросили Джей Ти Комфер, Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.

Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

Голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин провел дебютный матч в НХЛ и отразил 29 из 32 бросков.

В следующем матче «Нью-Йорк» примет «Нью-Джерси Дэвилз», а «Колорадо» в Денвере сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» нанес разгромное поражение «Оттаве Сенаторз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)