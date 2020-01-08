«Рейнджерс» переиграли «Колорадо» благодаря трем очкам Панарина
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Крис Крайдер, Мика Зибанеджад, Брэди Шей, Райан Строум и Артемий Панарин. Также в активе российского форварда две голевые передачи.
У гостей шайбы забросили Джей Ти Комфер, Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.
Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.
Голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин провел дебютный матч в НХЛ и отразил 29 из 32 бросков.
В следующем матче «Нью-Йорк» примет «Нью-Джерси Дэвилз», а «Колорадо» в Денвере сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» нанес разгромное поражение «Оттаве Сенаторз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)