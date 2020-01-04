Нападающий «Витесса» жестко раскритиковал бывшего тренера Слуцкого

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Нападающий нидерландского «Витесса» Рой Беренс жестко раскритиковал бывшего главного тренера желто-черных Леонида Слуцкого. Об этом сообщает Vitesse Inside.

По его словам, 48-летний российский специалист отобрал у него год футбола.

«Я просто высказал свое мнение Слуцкому по поводу нашей игры. Я был в стартовой обойме, и одноклубники хотели, чтобы я продолжил играть нападающего. Но у тренера на этот счет был свой взгляд.

Так я оказался на лавке и потерял целый год футбола», — сказал Беренс.

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