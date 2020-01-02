Победу сборной России над Швейцарией назвали заслуженной

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Защитник молодежной сборной России Егор Замула высказался о результате матча четвертьфинала чемпионата мира против команды Швейцарии, передает Sport24.

Встреча завершилась победой российской команды со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Хороший матч, хороший соперник. Играли они быстро, но мы были лучше сегодня и заслуженно идем дальше. Хорошо, что мало сегодня ошибались, забили в важный момент голы и идем дальше», — заявил он.

Соперник сборной России по полуфиналу будет определен позднее.

Ранее сообщалось, что соперник сборной России в полуфинале МЧМ будет определен с помощью жеребьевки.