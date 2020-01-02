Победу сборной России над Швейцарией назвали заслуженной
Защитник молодежной сборной России Егор Замула высказался о результате матча четвертьфинала чемпионата мира против команды Швейцарии, передает Sport24.
Встреча завершилась победой российской команды со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Хороший матч, хороший соперник. Играли они быстро, но мы были лучше сегодня и заслуженно идем дальше. Хорошо, что мало сегодня ошибались, забили в важный момент голы и идем дальше», — заявил он.
Соперник сборной России по полуфиналу будет определен позднее.
Ранее сообщалось, что соперник сборной России в полуфинале МЧМ будет определен с помощью жеребьевки.