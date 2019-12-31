Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю «очки за матч» (1,46), сообщается на официальном сайте турнира.

Во встрече регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз» россиянин оформил дубль и отметился результативной передачей. В среднем за игру Малкин набирает 1,46 очка.

Лидирует в списке нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (1,54). Второе место занимает его одноклубник Леон Драйзайтль (1,49).

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 26 матчах. В его активе 38 (11+27) очков.

Ранее россиянин оценил игру своего звена в матче против «Оттавы».