Фигуристка Костнер в скором времени отправится на операцию

Итальянская фигуристка Каролина Костнер в скором времени отправится на операцию по устранению болей в бедре. Об этом спортсменка сообщила в своем Twitter.

По ее словам, она хочет вернуться на лед как можно скорее. Также она будет уведомлять своих поклонников о ходе восстановления после медицинского вмешательства.

Напомним, что Костнер пропускает второй сезон к ряду.

Ранее сообщалось, что ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова рассказала о неудачном чемпионате России по фигурному катанию, завершившемся на минувших выходных в Красноярске.

Hi everyone. As many of you know I've been struggling with hip pain for some time. At the end of January I will undergo hip surgery.

Of course, I will keep you updated on the rehab! The goal is to come back on the ice as soon as possible!!#nevergiveup #figureskating #life pic.twitter.com/iPS9yLgwyY