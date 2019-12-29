Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, порассуждал о возможном завершении карьеры своим сыном.

По словам Нурмагомедова-старшего, 31-летний Хабиб с большой долей вероятности уйти из спорта в течение нескольких лет.

«Могу сказать, что Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Год или два — посмотрим, решит вся команда.

Думаю, можно было выступать и до 35. Но слишком много он прошел. Слишком много травм было, очень тяжелый тренировочный процесс. Вы думаете, нам легко дались 28-0?» — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА».

18 апреля Хабиб на турнире UFC 249 в Бруклине встретится с американцем Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не собирается посещать бой Конора Макгрегора.