Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, порассуждал о возможном завершении карьеры своим сыном.
По словам Нурмагомедова-старшего, 31-летний Хабиб с большой долей вероятности уйти из спорта в течение нескольких лет.
«Могу сказать, что Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Год или два — посмотрим, решит вся команда.
Думаю, можно было выступать и до 35. Но слишком много он прошел. Слишком много травм было, очень тяжелый тренировочный процесс. Вы думаете, нам легко дались 28-0?» — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА».
18 апреля Хабиб на турнире UFC 249 в Бруклине встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не собирается посещать бой Конора Макгрегора.