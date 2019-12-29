Тутберидзе рассказала о личном признании Загитовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/312/12872312/RIAN_6004129.HR-pic905-895x505-12253.jpg">

Российский специалист Этери Тутберидзе рассказала о личном признании олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой, передает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

13 декабря фигуристка объявила о решении приостановить карьеру. В текущем сезоне она больше не примет участие в официальных соревнованиях, а сосредоточится на выступлении в ледовых шоу.

Тутберидзе рассказала, что Загитова прислала ей личное сообщение и призналась, что уже соскучилась по соревнованиям.

Ранее сообщалось, что фанаты Загитовой подготовили перфоманс на чемпионате России.