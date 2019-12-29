Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на турнире в Японии
Российская легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко отправил в нокаут американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
Поединок завершился уже в первом раунде , когда Емельяненко нанес сильный удар противнику в голову. Тот завалился вперед и даже не предпринял попыток защититься. Российский боец готов был добить сверху. но в дело вмешивается рефери.
Примечательно, что в своем последнем поединке Емельяненко сам был нокаутирован за 35 секунд.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Емельяненко попросил помолиться за него перед предстоящим боем.