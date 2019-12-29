Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на турнире в Японии

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Российская легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко отправил в нокаут американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

Поединок завершился уже в первом раунде , когда Емельяненко нанес сильный удар противнику в голову. Тот завалился вперед и даже не предпринял попыток защититься. Российский боец готов был добить сверху. но в дело вмешивается рефери.

Примечательно, что в своем последнем поединке Емельяненко сам был нокаутирован за 35 секунд.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Емельяненко попросил помолиться за него перед предстоящим боем.