«Монако» Головина уволил главного тренера

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«Монако» уволил с поста главного тренера команды Леонарду Жардима, сообщает официальный сайт клуба.

Португальский специалист руководил монегасками дважды. Впервые он возглавил команду из княжества в июне 2014 года, а в октябре 2018-го был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. В январе этого года он вернул себе должность.

В текущем сезоне «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 28 очков после 18-ти туров.

Новым рулевым команды стал Роберт Морено, с июня по ноябрь возглавлявший сборную Испании. Он подписал контракт с «Монако» до 30 июня 2022 года.

Ранее Жардим атаковал фанатов за слухи об уходе из клуба.