«Монако» Головина уволил главного тренера
«Монако» уволил с поста главного тренера команды Леонарду Жардима, сообщает официальный сайт клуба.
Португальский специалист руководил монегасками дважды. Впервые он возглавил команду из княжества в июне 2014 года, а в октябре 2018-го был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. В январе этого года он вернул себе должность.
В текущем сезоне «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 28 очков после 18-ти туров.
Новым рулевым команды стал Роберт Морено, с июня по ноябрь возглавлявший сборную Испании. Он подписал контракт с «Монако» до 30 июня 2022 года.