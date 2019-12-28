Орсер — о снятии Медведевой: это трагически ужасно

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Канадский специалист Брайан Орсер прокомментировал снятие своей ученицы Евгении Медведевой с чемпионата России по фигурному катанию в женской одиночной программе. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 20-летняя спортсменка подошла к этим соревнованиям в фантастической форме.

«После всей той громадной работы, проделанной нами, трагически ужасно сниматься с соревнований. Мы не хотели заканчивать сезон на такой минорной ноте. Медведева была в невероятной форме», — сказал Орсер.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не смогла заснуть перед произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию.