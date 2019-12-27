Косторная с помаркой исполнила тройной аксель на тренировке перед ЧР

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Фигуристка Алена Косторная на тренировке перед короткой программой на чемпионате России отрабатывала тройной аксель, сообщает РИА «Новости».

Косторная, которая занимается в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе, включила в свою короткую программу один аксель в три оборота, а в произвольной она исполняет два таких элемента.

На тренировке спортсменка сделала помарку на выезде с прыжка, однако все остальные элементы исполнила чисто.

Косторная — победительница финала Гран-при по фигурному катанию — 2019.

Ранее сообщалось, что Трусова уделила внимание тройному акселю на тренировке перед чемпионатом России.