Александр Емельяненко: если я мертв, пусть Федор ставит свечку за упокой

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Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на громкие слова брата Федора.

Незадолго до этого ветеран ММА заявил, что Александр для него мертв.

«Так пускай поставит свечку за усопшего Александра. Вот ему мой ответ. Просто пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого живым он похоронил», — цитирует Емельяненко-младшего «СЭ».

Напомним, что 29 декабря Федор Емельяненко встретится с Куинтоном Джексоном из США на японском турнире Bellator.

Ранее боец Минеев проанализировал бой Емельяненко — Джексон.