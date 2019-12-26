Семак довел до слез бабушку Радимова

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Бывший полузащитник «Зенита», ныне главный тренер второй петербургской команды Владислав Радимов рассказал о том, как наставник сине-бело-голубых Сергей Семак заставил его бабушку расплакаться. 1 декабря родственнице Радимова исполнилось 92 года, а на следующий день Семак пришел к ней в гости, чтобы поздравить с праздником.

«Зашел с девушкой поздравить бабушку. Говорю: «Сейчас еще мой товарищ заглянет». И тут заходит Семак – цветы, конфеты, бутылочка коньяка. Увидев Семака, бабушка расплакалась. От восторга! Когда была помоложе, звонила мне после матчей «Зенита», выговаривала: «Ну что, …, просрали? А что твой Аршавин кривоногий не может забить? Как Кержаков в семиметровые ворота не попал?». А Семака она очень любит, прямо-таки боготворит. Фото с Сергеем Богдановичем повесила на видное место», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2018/19. «Зенит-2» же, возглавляемый Радимовым, занимает третье место в группе «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).