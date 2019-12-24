Хабиб прокомментировал отстранение России от Олимпиады

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Атлет уверен, что такая ситуация сложилась из-за недоработок чиновников.

«Имело место быть упущение российских чиновников. Они не должны были допустить, чтобы все зашло настолько далеко.

Отказ спортсменов от Олимпийских игр — это абсурд. С пяти лет они трудятся, чтобы в 25–30 выйти на олимпийский уровень. И тут какое-то вмешательство WADA на политическом уровне... То, что произошло, влияет на всю жизнь атлетов. Вот почему они должны ехать на Игры и биться за награды», — цитирует спортсмена Sport.kz.

Напомним, что 9 декабря, исполком WADA принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

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