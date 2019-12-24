Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.

В телеграм-канале Губерниев заявил, что это большой плюс для отечественного биатлона.

Ожидается, что Польховский займется материальным и другим снабжением сборных.

Напомним, что на счету нового вице-президента СБР работа страшим тренером женской национальной команды с 2002 по 2007 год. Также он исполнял обязанности старшего тренера резерва, а в 2011 году был назначен на должность главного тренера отечественной сборной.

Также он занимал пост советника главы СБР в 2013 году.

Ранее боец Александр Шлеменко отреагировал на слова Губерниева об Иосифе Сталине.