Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Бой прошел в Красноярске и завершился единогласным решением судей в пользу Мчуну.
Для 40-летнего россиянина эта встреча стала первой после возобновления карьеры. Таким образом, теперь профессиональный рекорд Лебедева составляет 32 победы (23 — нокаутом) и три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кудряшов победил чеха Вацлава Пейсара.