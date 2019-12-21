Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

<img src="//img.gazeta.ru/files3/329/12494329/upload-RIAN_5629713.HR-pic905-895x505-9808.jpg">

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

Бой прошел в Красноярске и завершился единогласным решением судей в пользу Мчуну.

Для 40-летнего россиянина эта встреча стала первой после возобновления карьеры. Таким образом, теперь профессиональный рекорд Лебедева составляет 32 победы (23 — нокаутом) и три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кудряшов победил чеха Вацлава Пейсара.