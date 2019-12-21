Ян дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фергюсон

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился мыслями о поединке действующего чемпиона легковесов Хабиба Нурмагомедова и представителя США Тони Фергюсона.

Долгожданное противостояние пройдет в Нью-Йорке 18 апреля.

«Хабиб победит. Он физически мощнее, да и контроль у него... Конечно, Фергюсон — опасный соперник, никакой недооценки. Однако, повторюсь, Хабиб выиграет этот бой. Самое главное, чтобы он состоялся; чтобы они здоровые подошли к этому бою», — приводит слова Яна ТАСС.

Напомним, что этот поединок пытались организовать четыре раза, и все четыре раза он срывался из-за проблем со здоровьем оппонентов.

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