Познер рассказал о допинге в советские времена

Телеведущий Владимир Познер рассказал о том, как в Советском Союзе использовался допинг, передает издание «Аргументы и факты».

Журналист вспомнил, как его знакомый, фамилию которого он не раскрывает, приехал однажды на базу к гребцам, которые вели подготовку к Олимпийским играм. После приема пищи у спортсменов был обязательный прием таблеток.

«Так что и в советские времена был допинг. И была государственная программа. Возможно, раньше сложнее было это обнаружить, а может, WADA менее активно работало?» — заявил Познер.

Ранее сообщалось, что чемпион России дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил.