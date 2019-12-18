«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и покинул Кубок лиги

«Монако» разгромно проиграл «Лиллю» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги и покинул турнир.

Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дублем отметился Лоик Реми, еще один гол на свой счет записал Виктор Осимхен.

В составе монегасков все 90 минут на поле провел российский полузащитник Александр Головин, не сумевший отметиться результативными действиями.

Ранее «Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб.

Футбол. Кубок французской лиги. 1/8 финала

«Монако» (Монако) — «Лилль» (Лилль) — 0:3

Голы: 0:1 — Осимхен, 19; 0:2 — Реми, 45+2; 0:3 — Реми, 86