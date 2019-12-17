Экс-тренер сборной России критично высказался о ситуации в «Спартаке»

Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке», передает «МК».

В конце сентября красно-белые уволили Олега Кононова из-за неудовлетворительных результатов команды. На его место пришел немецкий специалист Доменико Тедеско, однако пока поменять ситуацию в лучшую сторону, по мнению Гершковича, у него не вышло.

«Рано, конечно, делать выводы о профессиональном уровне Доменико Тедеско. Но пока картина в любом случае не складывается: после вполне объяснимой встряски «Спартак» вернулся в состояние привычного игрового хаоса», — заявил специалист.

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