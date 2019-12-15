«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
«Манчестер Сити» нанес разгромное поражение лондонскому «Арсеналу» в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Кевин Де Брейне, также отличился Рахим Стерлинг.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 17 туров «Манчестер Сити» (35 очков) занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Арсенал» (22) располагается на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Вулверхэмптон» в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
«Арсенал» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:3
Голы: 0:1 — Де Брейне, 2; 0:2 — Стерлинг, 15; 0:3 — Де Брейне, 40.