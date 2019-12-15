Тарасова послала журналиста, задавшего вопрос о Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась комментировать конфликт со штабом российского специалиста Этери Тутберидзе.

Ранее на странице группы Тутберизе в Instagram была опубликована запись с критикой в адрес Тарасовой за негативные высказывания о чемпионке Игр Алине Загитовой.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» — цитирует Тарасову «Говорит Москва».

13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. После этого Тарасова сказала, что фигуристка не вернется в большой спорт.

Ранее российский тренер Алексей Мишин призвал прекратить хейтерство в фигурном катании.