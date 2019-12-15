Объявлен состав сборной России на матч против Финляндии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объявил состав национальной команды перед последним матчем Кубка Первого канала 2019 года, который состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».

Состав сборной России:

Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачев — Капризов;Миронов— Ожиганов, Кузьменко — В. А. Ткачев— Бурдасов;Лямкин— Марченко, В. Э. Ткачев — Якимов— Сошников;Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семенов.

Напомним, что перед решающим матчем российская команда занимает турнирной таблице последнее место.

Ранее сообщалось, что национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила трех звезд прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате сезона-2019/20