Объявлен состав сборной России на матч против Финляндии
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объявил состав национальной команды перед последним матчем Кубка Первого канала 2019 года, который состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».
Состав сборной России:
Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачев — Капризов;
Миронов— Ожиганов, Кузьменко — В. А. Ткачев— Бурдасов;
Лямкин— Марченко, В. Э. Ткачев — Якимов— Сошников;
Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семенов.
Напомним, что перед решающим матчем российская команда занимает турнирной таблице последнее место.
Ранее сообщалось, что национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила трех звезд прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате сезона-2019/20