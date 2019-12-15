Плющенко рассказал о просьбах помощи от Загитовой

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко рассказал о том, как действующая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова просила у него помощи. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, во время одно из ледовых шоу, проходящих в Японии, 17-летняя спортсменка попросила совета о том, чтобы выйти из профессионального тупика.

«Я дал ей несколько сугубо индивидуальных подсказок. В частности, призвал учить четверне прыжки. Странно, что действующий тренерский штаб игнорирует тренды современного спорта», — заявил фигурист.

Ранее сообщалось, что Плющенко усомнился в тренерском таланте Этери Тутберидзе.