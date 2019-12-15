Плющенко ответил группе Тутберидзе на обвинения в подкупе

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко ответил группе известного российского тренера Этери Тутберидзе, которая обвинила его в подкупе Алины Загитовой. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, если бы он на самом деле захотел «переманить» 17-летнюю спортсменку к себе в группу, то легко бы это сделал.

«Уж поверьте, если подойти к этому вопросу серьезно, то у меня бы уже давно была своя «Плющенко-тим» с большими зарплатами и контрактами», — сказал фигурист.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала правильный шаг, решив приостановить профессиональную карьеру.